Гройсман не исключает "пакетного" голосования за госбюджет и налоговую реформу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал в интервью парламентскому телеканалу «Рада» в пятницу по итогам пленарной недели.

«Считаю, что налоговая система требует модернизации и изменений, поскольку она очень громоздкая», - отметил Гройсман, добавив, что это приводит к неуплате налогов в бюджет, увеличению «теневой» части экономики и обнищанию граждан.

«Важно, чтобы налоги были умеренными, чтобы налоги платились, и важно, чтобы система налогообложения была неизменной, - заявил он. - Если нам удастся найти понимание, какой должна быть налоговая система в следующем году, это может быть «пакетным» голосованием новой системы и бюджета».

«Если не удастся, все равно нужно работать над бюджетом, определять социальные показатели, социальные стандарты, - отметил Гройсман. - Надо выполнять социальные обязательства перед Украиной».

Говоря о ходе бюджетного процесса, Гройсман напомнил, что 15 сентября правительство направило в парламент проект государственного бюджета на следующий год, но впоследствии отозвало его для внесения некоторых уточнений с учетом решений, которые должна принять Верховная Рада, в частности, по реструктуризации долгов. «Сегодня такие решения есть», - подчеркнул он.

Руководитель парламента сообщил, что 5 октября поручил парламентскому Комитету по вопросам бюджета совместно с Министерством финансов начать «серьезную работу» по подготовке бюджета и внесению его на рассмотрение парламента. «Должны очень быстро двигаться с тем, чтобы и страна, и местные бюджеты понимали свои показатели», - подчеркнул он, акцентировав необходимость предусмотреть в проекте бюджета все необходимые для местных бюджетов показатели, чтобы органы власти на местах могли их утвердить.

«Мы не можем допустить, чтобы бюджет был принят «под елку»», - подытожил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов рассчитывает на принятие Верховной Радой обновленного Налогового кодекса в ближайшее время. Подготовленные Минфином изменения в системе налогообложения, в частности, предусматривают установку линейных однородных ставок налогов в 20% с налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость, единого социального взноса и налога на прибыль, а также замену налоговых льгот для отдельных отраслей на прямое субсидирование из госбюджета.

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В то же время Всемирный банк предупредил о риске критических недопоступлений в госбюджет Украины на 2016 год в случае внесения изменений в систему налогообложения по предложенному правительством проекту, предусматривающему снижение ставок налогов без адекватных компенсаторов и улучшения администрирования налогов.