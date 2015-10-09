Яресько просит США и Евросоюз удвоить финансовую помощь Украине

США, Евросоюзу и другим международным донорам Украины стоит удвоить свои финансовые обязательства в следующем году.

Об этом сказала министр финансов Украины Наталия Яресько в интервью Financial Times, передает ZN.UA.

По ее словам, 40 миллиардов долларов помощи, которую Киев получает частями в рамках программы МВФ, не хватит, чтобы обеспечить долгосрочную экономическую стабильность.

Международный валютный фонд и США похвалили Киев за проведение экономических реформ, но при этом они ожидают сокращения украинской экономики на 11% к концу этого года. Также украинская сторона обещает серьезные изменения в ближайшее время, среди которых новый налоговый кодекс с единой ставке 20% от доходов физических лиц и компаний.

В это же время, Яресько говорит, что правительству нужна большая поддержка иностранных партнеров в финансировании инфраструктурных и других внутренних проектов, которые должны стать наглядным доказательством изменений для украинцев. На такие нужды США и другие доноры выделили Киеву уже 7,5 миллиардов долларов. Но, по словам украинского министра, эту сумму надо удвоить.

"Украина приложила усилия, чтобы доказать своим международным партнерам, что мы решительны и готовы пройти этот путь. Думаю, наши международные партнеры в состоянии усилить свою общую поддержку для нас", - сказала Яресько.

В это же время, она прокомментировала возможные переговоры с Россией о реструктуризации украинского долга. По ее словам, Киев не готов предложить какие-то особые условия для российских кредиторов. И из процесса нужно устранить политический фактор. Недавно стало известно, что Яресько и глава Минфина РФ могут встретиться в Перу. По словам главы российского Минфина Антона Силуанова, переговоры глав Минфинов Украины и России при посредничестве Германии состоятся на заседании G20. Обсуждение будет касаться разных вопросов, в том числе долга "Путина-Януковича" в $3 млрд.

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В конце августа Украина договорилась с кредиторами о списании 20% госдолга в рамках реструктуризации внешнего коммерческого долга на сумму около $19,3 млрд. Договоренность достигнута не со всеми кредиторами, а только со специальным комитетом, который контролирует около $ 9 млрд.

Предполагается, что Украине будет немедленно списана 20% основного долга (около $ 3,6 млрд), а сроки погашения остальной суммы будут отодвинуты на четыре года – с 2015-2023 на 2019-2027. При этом отсрочка для владельцев бумаг-2015 (должны были получить выплаты в сентябре и октябре) оказывается максимальной, а для других кредиторов она фактически меньше.

Для одобрения всей реструктуризации нужны голоса как минимум 75% держателей бумаг, кредиторы должны быть проинформированы о голосовании за 21 день. Однако Россия отказала Украине в реструктуризации $ 3 млрд долга. Более того, РФ грозит оставить Украину без денег МВФ.

С 23 сентября Минфин объявил остановку выплат по долгу и начало реструктуризации, которую рассчитывает завершить до 1 декабря. Это совпало c днем, когда Украина должна была погасить $ 500 млн тем самым держателям "коротких" облигаций.

Отказ от выплат по долгу не является автоматически дефолтом Украины, если кредиторы не прибегнут к своему праву требовать возврата долга.