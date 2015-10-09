Держатели украинских евробондов-2015 согласились одобрить реструктуризацию

Держатели украинских евробондов с погашением в 2015 году проголосуют за предложения об обмене долга Украины, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу юридической фирмой Shearman & Sterling, пишет Рейтер.

Речь идет о евробондах на сумму $500 миллионов с погашением 23 сентября и 600 миллионов евро с погашением 13 октября 2015 года.

В сентябре эти инвесторы заявили, что посчитают условия реструктуризации украинских суверенных облигаций несправедливыми, если принадлежащие им бумаги не будут погашены в кратчайшие сроки.

Киев тогда предложил им возможность обменять старые обязательства на самые краткосрочные новые облигации, которые Украина планирует выпустить в ходе реструктуризации долга. Эти предложения будут поставлены на голосование 14 октября.

"Наши клиенты полностью поддерживают реструктуризацию (долга) Украины при условии, что погашение облигаций 2015 года будет отсрочено не более чем на четыре года", - говорится в заявлении, которое компания опубликовала от имени своих клиентов.

"Это условие удовлетворяет наших клиентов и они рады подтвердить, что они будут голосовать в пользу реструктуризации".

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,6 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

17 сентября Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации 18 сентября. В рамках этих законов Минфин начал обмен реструктуризированных облигаций на новые и приостановил обслуживание старых облигаций.