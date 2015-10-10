Минфин РФ: Россия обратится в суд, если Украина не выплатит долг в декабре

Об этом в эфире одного из российских телеканалов заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

"В случае, если украинская сторона не оплатит нам долг, это будет дефолт, по сути дела, Украины. Мы будем обращаться в судебные инстанции так, как это предписано условием порядка размещения тех еврооблигаций, которые Украина разместила и в которые мы вложили государственные средства. Поэтому, будем искать возможности для выполнения Украиной обязательств в конце текущего года", - сказал он.

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Ранее Силуанов высказался категорично против реструктуризации долга Украины. "Мы считаем, что суверенные долги должны выплачиваться в полном объеме в соответствующие сроки. Три миллиарда долларов, которые мы вложили из средств Фонда национального благосостояния, должны быть возвращены России в конце текущего года", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН ранее, министерство финансов Украины планирует провести переговоры с Россией о списании 3 миллиардов долларов долга по государственным облигациям, срок погашения по которым истекает в конце года.