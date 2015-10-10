Яресько во время встречи с министром финансов РФ в Перу призвала Россию к участию в реструктуризации

Как сообщается на сайте Минфина, во время встречи министр рассказала о деталях соглашения по реструктуризации долга со Специальным комитетом кредиторов Украины и призвала Россию к участию в этой сделке.

Также сообщается, что все кредиторы могут принять участие в процедуре обмена облигаций до 29 октября.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 3,8 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Кабинет министров Украины 23 сентября начал процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года, для чего временно прекратил выплаты по 9 из 14 серий облигаций внешнего госзайма и гарантированным государством еврооблигациям ГП «Фининпро», которые входят в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.

Согласно обнародованному правительством меморандуму об условиях обмена государственных и гарантированных государством еврооблигаций, 14 октября ожидается собрание с кредиторами для завершения голосования в поддержку предложенных Украиной условий.

В периметр реструктуризации входит кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.