Следующий год будет годом роста экономики - Абромавичус
03:16, 11 октября 2015Финансы
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Министерство экономического развития и торговли Украины работает над правительственной программой на 2016 год, в рамках которой следующий год станет годом роста для экономики страны.
Абромавичус: 2016 будет годом роста/ Фото УНИАН
Об этом написал глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус в Twitter.
«С утра «brainstorming» (мозговой штурм) в МЭРТ по программе правительства-2016. 2015 год - макростабилизации, 2016 будет годом роста», - написал министр.
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Ранее в правительстве сообщали, что законопроект о госбюджете Украины на 2016 год рассчитан на базе макроэкономического прогноза, согласованного с Международным валютным фондом, который предусматривает рост реального ВВП страны в 2016 году на 2%, однако соответствующий законопроект сразу после регистрации в Верховной Раде был отозван для доработки.
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