Власти РФ могут забрать у россиян накопительную часть пенсий и повысить налоги

По его словам, правительство также может вернуться к дискуссии о введении прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц, пишет РБК.

«Существенно увеличивать нагрузку у нас в стране сложновато. Я не исключаю, что она может быть увеличена в силу того, что мы не увеличивали пенсионный возраст и в силу того, что финансовые вызовы останутся на ближайшие 5-10 лет», — сказал Кудрин на ежегодной встрече совета управляющих Всемирного банка и МВФ в Перу.

Он объяснил, что даже если правительство начнет увеличивать пенсионный возраст в ближайшие годы, это будет происходить постепенно и бюджету все равно будут нужны дополнительные ресурсы на финансирование дефицита Пенсионного фонда.

«Значит каким-то образом нагрузка ляжет на работодателя или на гражданина. Тут нам фактически этого не избежать», — уточнил Кудрин. Экс-министр финансов считает, что правительство уже фактически пошло на эти шаги, изымая дополнительные доходы нефтяных компаний и замораживая пенсионные накопления. Однако, по его словам, «эти источники уже исчерпаны».

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Кудрин также считает, что в скором времени может встать вопрос о введении прогрессивной шкалы налогов для физических лиц. «Теоретически, когда увеличивается нагрузка на гражданина, то всегда ставится вопрос, кто должен больше платить: более бедные или богатые? Равномерно ли на них эту нагрузку относить? Сразу этот вопрос начнет дискутироваться в обществе, снова возникнет вопрос прогрессивной шкалы», — резюмировал он.

Кроме того, по мнению Кудрина, российские власти могут отказаться от выплат по накопительной части пенсии. «Есть даже риск, что государство вообще откажется от накопительной части пенсий в силу сложившейся финансовой ситуации», — отметил Кудрин. Практика заморозки пенсионных накоплений в России, считает экс-министр, может быть продолжена.