Нацбанк не намерен искусственно удерживать курс гривни - Гонтарева

Национальный банк Украины не намерен искусственно удерживать коридор для нацвалюты и в случае колебаний будет покупать и продавать валюту по курсу, который установит рынок.

Об этом рассказала в интервью "Новому времени" глава НБУ Валерия Гонтарева.

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"У нас нет задачи удерживать курс. Наша задача - это ценовая стабильность. Более того, мы даже не ставим никаких коридоров, - сказала она. - На сегодняшний день Национальный банк готов покупать валюту по 21 грн, и вы видите, что сегодня банки продают нам валюту по курсу 21".

Предложение валюты в стране, по данным Нацбанка, сегодня превышает спрос. С начала года банки купили у физических лиц более 1 млрд долларов, что, по словам Гонтаревой, говорит о том, что физлица не покупают валюту, а наоборот, сдают ее очень интенсивно.

Сам Национальный банк с начала года купил на межбанковском рынке свыше 1,4 млрд долларов, заявляет Гонтарева. Только за последний месяц НБУ купил с рынка более 220 млн долларов. Председатель Нацбанка считает это показателями финансовой стабильности в стране.

Интересно, что еще в марте-апреле при курсе 21-22 гривни за доллар ситуация в стране начала выравниваться, рассказывает главный банкир.

"Торговый баланс — соотношение экспорта и импорта — стал сбалансированным, а за счет средств МВФ, Всемирного банка, выпуска ценных бумаг под гарантии американского правительства НБУ пополнил резервы", — заявила Гонтарева.

Поэтому по счету капитальных операций на сегодня НБУ отмечает "большой плюс", а платежный баланс страны выглядит "очень хорошо", сказала она.

"Сегодня можно говорить, что мы выходим из пике. В третьем квартале уже был рост ВВП", - сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины объясняет возвращение к инфляции в сентябре после двухмесячной дефляции сезонным увеличением цен на обувь и одежду.

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По данным НБУ, рост административно регулируемых тарифов в сентябре ускорился до 2,6%. В частности, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в сентябре выросли на 2,4%, что прежде всего было связано с повышением тарифов на электроэнергию на 24,9%.

По данным НБУ, инфляция в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с августом составила 2,3%.

В годовом выражении (сентябрь 2015 года к сентябрю 2014 года) инфляция замедлилась до 51,9% с 52,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-сентябрь, потребительские цены в Украине выросли на 41,4%.