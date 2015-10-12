Россияне просят власть не допустить "заморозки" пенсионных накоплений

Вице-премьера РФ Ольгу Голодец просят не допустить принятия решения о продлении «заморозки» пенсионных накоплений в 2016 году. Соответствующее письмо ей направил заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Григорий Федоров, пишут «Известия».

Федоров отмечает, что «временные» меры «заморозки» в третий раз уже станут «системными», что может вызвать недовольство среди населения. Свое мнение он подкрепляет петицией с подписям более 22 тыс. человек.

Читайте такжеВласти РФ могут забрать у россиян накопительную часть пенсий и повысить налогиПо информации Федорова, накопительная часть пенсии сегодня формируются более чем у 28 млн россиян – это почти треть экономически активного населения страны.

"Это - их единственная надежда на достойную старость в изменяющихся условиях трудового рынка", - отмечает он, добавив, что не стоит позволять «разбрасываться пенсионными накоплениями ради сведения бюджетного баланса».

Напомним, 7 октября стало известно о принятии решения о заморозке пенсионных накоплений на 2016 год. Об это заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Вице-премьер Ольга Голодец пояснила, что все замороженные пенсионные накопления будут учтены в страховой части пенсии. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что за счет заморозки пенсионных накоплений будет сформирован второй фонд по поддержке отраслей российской экономики в размере 342,2 млрд руб. В то же время, в Кремле считают преждевременным комментировать планы правительства РФ по заморозке пенсионных накоплений.

«Заморозка» пенсионных накоплений подразумевает под собой, что накопления 28 млн россиян, ранее отправляемые в негосударственные пенсионные фонды и частные управляющие компании, в будущем году будут переданы государству. Впервые это произошло в 2014 году, затем – в 2015 и может повториться в 2016. По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, сейчас объем накоплений в в негосударственных пенсионных фондах превышает 1,7 трлн руб., что составляет 2,4% ВВП.