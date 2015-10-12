НБУ выпустил цветную монету ко Дню защитника Украины

Об этом говорится в сообщении НБУ.

На аверсе монеты на фоне орнамента размещена фигура Пресвятой Богородицы, под омофором которой казаки (слева) и современные воины-защитники (справа), малый государственный герб Украины (слева), вверху полукругом надпись "Украина, 2015, пять гривен" и логотип монетного двора НБУ (справа).

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На реверсе монеты на фоне камуфляжа стилизовано изображен трезубец - знак княжеского государства Владимира Великого, вверху надпись полукругом "За честь! За славу! За народ!".

Монета номиналом в 5 гривен вводится в обращение с 12 октября 2015 года тиражом 50 тыс. штук. Выполнена она из нейзильбера, имеет диаметр 35 мм и массу 16,54 г.