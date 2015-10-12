Российские компании сократили иностранные активы – впервые с 1999 года

Россия в III квартале получила чистый приток капитала в размере $5,3 млрд – впервые за пять лет: последний раз чистый приток был в апреле – июне 2010 г., тогда он составил $4,1 млрд. За три квартала 2015 г. чистый отток капитала сократился до $45 млрд против $50,3 млрд в первом полугодии и $76,8 млрд в январе – сентябре 2014 г., пишут "Ведомости".

Данные предварительные, но если они подтвердятся, то ЦБ пересмотрит прогноз оттока на 2015 г., заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Пока ЦБ ожидает оттока в $85 млрд, на 80% его сформирует погашение внешнего долга корпоративным сектором.

Минэкономразвития прогноз оттока не изменило ($87 млрд). Минфин – понизил с $70-80 млрд до $65 млрд.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года За январь – сентябрь компании и банки сократили внешние обязательства на $56,6 млрд (на $6 млрд за тот же период 2014 г.), из них в III квартале 2015 г. – на $15,1 млрд, что почти компенсировано сокращением их иностранных активов на $13,3 млрд. Компании сократили активы (на $2,3 млрд) впервые с 1999 г. За январь – сентябрь банки и компании сократили зарубежные активы на $5,1 млрд (банки – почти на $20 млрд), подобное сокращение за три квартала последний раз наблюдалось также в 1999 г.

Сокращение зарубежных активов компаний в III квартале произошло одновременно за счет предоставления торговых кредитов и наличной валюты нерезидентам. Такое бывало и раньше, но перекрывалось ростом вложений в другие активы: например, в I квартале 2014 г. – ростом прямых инвестиций за рубеж. В III квартале 2015 г. они составили всего $4,3 млрд. Бизнес сворачивает зарубежную экспансию с начала 2015 г.: прямые инвестиции за рубеж сократились к тому же периоду 2014 г. в 2,5 раза (до $15,6 млрд).

Прямые инвестиции из-за рубежа почти остановились с середины 2014 г.: за пять кварталов – $3,7 млрд. Это даже не инвестиции, а реинвестируемые доходы, считает Сергей Пухов из Центра развития Высшей школы экономики, – но в 2014 г. инвесторы выводили и их.

На собственные же вложения в зарубежные активы у российских компаний, вероятно, не хватает ресурсов, рассуждает Пухов: кредиты перекрыты, а приток валюты по текущему счету крайне скудный.

О реструктуризации зарубежного бизнеса объявил «Газпром» – и объяснил это геополитической напряженностью и замедлением экономического роста в России. Часть операций трейдера Gazprom Marketing & Trading решено перевести из Лондона в Петербург.

Налоговый консультант крупной аудиторской компании рассказывает, что у него все больше клиентов, которые ликвидируют иностранные компании. У многих холдингов могли быть технические иностранные подразделения, например созданные под совместные предприятия, говорит партнер PwC Наталья Кузнецова, сейчас они переводят их в Россию или ликвидируют из-за закона о контролируемых иностранных компаниях.

Из-за санкций часть капитала в офшорах могла оказаться под угрозой, и владельцы переместили его обратно в Россию, но не готовы объявлять о себе, согласен главный экономист «ПФ капитала» Евгений Надоршин. Ничего позитивного в этом притоке он не видит: из страны уходит легальный капитал, взамен, возможно, возвращается нелегальный.