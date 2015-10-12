Украинские банки превысили норматив больших кредитных рисков

Значение норматива больших кредитных рисков по банковской системе

Украины в сентябре выросло на 112,59 п.п. – до 819,95%, и превысило установленный Национальным банком Украины предельный максимум на уровне 8-кратного размера регулятивного капитала банка (800%).

Об этом свидетельствуют значения экономических нормативов по системе украинских банков на 1 октября, опубликованные на сайте регулятора.

Читайте такжеНацбанк не намерен искусственно удерживать курс гривни - ГонтареваСогласно приведенным данным, также по итогам сентября продолжает оставаться выше установленного Нацбанком предельного максимума в 25% норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами, при этом значение норматива за месяц выросло на 9,64 п.п. – до 38,60%.

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента в сентябре вырос на 0,02 п.п. – до 23,27%, оставаясь близким к установленному НБУ предельно допустимому максимальному значению на уровне 25%.

Помимо этого, банковская система восьмой месяц подряд не выполняет норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала, который в сентябре снизился на 0,79 п.п. – до 7,09%, что ниже установленного НБУ минимального значения в 10%.

Регулятивный капитал банковской системы в сентябре снизился на 9,686 млрд грн, или на 10,5%, – до 82,443 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами по банковской системе Украины в августе вырос на 8,7 п.п. – до 28,96%, превысив установленный Национальным банком Украины предельный максимум в 25%.

Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала банковской системы Украины преодолел установленное НБУ минимально допустимое значение в 10% в феврале этого года, снизившись до 7,37% на 1 марта. До этой даты НБУ обязал банки провести оценку по всем активным банковским операциям и сформировать резервы в полном объеме, одновременно освободив банки от мер воздействия за нарушение ряда нормативов и обязав финучреждения поэтапно устранить эти нарушения.