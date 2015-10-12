Самая высокая инфляция в сентябре была зафиксирована в Тернопольской области

Наибольший уровень инфляции в сентябре по сравнению с августом 2015 года зафиксирован в Тернопольской области, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Тернопольской области в сентябре по сравнению с августом составила 4,1% против дефляции в 0,6% в августе против июля.

По данным Госстата, наименьший уровень инфляции зафиксирован в Житомирской области – 1%, Винницкой области – 1,3%, Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областях – 1,7%.

В сентябре против августа 2015 года продукты питания больше всего подорожали в Харьковской области - на 2,1%, алкоголь и сигареты - в Ривненской области, на 3,5%, одежда и обувь - в Киеве, на 36,3%, коммунальные услуги - в Николаевской области, на 3,4%.

Читайте такжеНацбанк не намерен искусственно удерживать курс гривни - Гонтарева

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с августом составила 2,3%.

В годовом выражении (сентябрь 2015 года к сентябрю 2014 года) инфляция замедлилась до 51,9% с 52,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-сентябрь, потребительские цены в Украине выросли на 41,4%.