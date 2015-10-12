Нобелевскую премию по экономике присудили за анализ бедности и благосостояния

"Его исследования выявили важные подводные камни при сравнении масштабов бедности. Он также показал, как разумное использование данных о домашнем потреблении может пролить свет на такие вопросы, как взаимосвязь между доходом и потреблением калорий, и степень дискриминации по признаку пола в семье", - отмечается в релизе Нобелевского комитета, пишет РБК.

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По мнению Шведской королевской академии наук, работы Ангуса Дитона помогают лучше понять то, как рядовые потребители принимают решение о распределении своих расходов, а также и то, как спрос на тот или иной товар зависит от цены и от уровня дохода потребителей. Разработанный Ангусом Дитоном еще в 1980-х годах метод в наши дни является стандартным инструментом как в экономической теории, так и в практике.

В 2010 году Ангус Дитон стал одним из авторов исследования, в рамках которого доказывалось наличие прямой связи между материальным положением и ощущением счастья, в смысле "удовлетворенности тем, как протекает ваша жизнь". При этом, согласно выводам авторов, оказалось, что самыми счастливыми чувствуют себя те из американцев, которые зарабатывают около $75 тыс. в год.

"Чем больше годовой доход переваливает за цифру $75 тыс., тем меньше его обладателя радуют простые человеческие удовольствия: вкусная еда, общение с друзьями и близкими, путешествия. Другими словами, все то, что дает нам ощущение эмоционального комфорта и счастья. Результаты, которые мы получили, еще раз доказали: гармония, в данном случае финансовая, всегда лучше, чем нехватка или избыток", - объяснял сам Ангус Дитон.

В настоящее время новоиспеченный нобелевский лауреат занят "исследованием факторов, определяющих уровень здоровья в богатых и бедных странах, а также изучением уровня бедности в Индии и по всему миру".

Премия по экономике была основана в 1968 году Банком Швеции, и формально она не может считаться Нобелевской, так как сам Альфред Нобель в своем завещании не указал экономику.