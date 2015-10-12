В "Радикал Банке" продлили временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки осуществления временной администрации в "Радикал Банке" до 9 ноября 2015 года включительно.

Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия временного администратора банка Анны Савельевой.

Фонд объясняет принятое решение необходимостью сохранить активы банка, а также предотвратить потери имущества, убытки банка и Фонда гарантирования.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 июля ввел временную администрацию во входящий в группу небольших "Радикал Банк" на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.

Министерство внутренних дел Украины в ходе обыска в главном офисе неплатежеспособного "Радикал Банка" 15 июля изъяло всю документацию, чем заблокировало работу временной администрации.

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Справка УНИАН. "Радикал Банк" работает на рынке Украины с 2010 года и входит в группу небольших финучреждений по активам.

По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является гражданин Украины, вице-президент концерна "Укрросметалл" Александр Шпак, которому принадлежат 71% акций банка через "Промышленную инновационную компанию".