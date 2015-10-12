НБУ хочет завершить стресс-тестирование всей банковской системы до середины 2016 года

Национальный банк Украины ожидает результатов стресс-тестирования 20 крупнейших банков до конца этого месяца и намерен завершить диагностику всей банковской системы страны до середины следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

"На сегодня Национальный банк проводит стресс-тестирование, этап по диагностике 20 крупнейших банков, и до конца этого месяца мы будем иметь результаты. Диагностика всей банковской системы должна завершиться до середины следующего года", - сказал он.

По словам Чурия, после диагностики регулятор подпишет программу с каждым банком, предполагающую докапитализацию и сокращение кредитования связанных лиц.

"Согласно этой программе, банковская система должна достичь уровня капитализации в 10% по уровню адекватности капитала до конца 2017 года", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, НБУ в этом году начал повторное стресс-тестирование 20 действующих банков из группы крупнейших по активам, в том числе диагностическое обследование первых 10 банков начато с 20 апреля, следующих 10 банков - с 1 июня.

В ходе этого обследования аудиторские компании Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG проверяют банки на предмет качества активов, достаточности резервов под проблемные кредиты, а также их реальной стоимости и операций со связанными лицами. По результатам обследования будет определена дополнительная потребность банков в капитале, который они должны будут сформировать или пополнить.

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В конце июля НБУ сообщал, что украинские банки успешно завершили докапитализацию по результатам проведенного в 2014 году стресс-тестирования в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком.