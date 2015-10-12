Минэкономразвития ожидает роста ВВП в IV квартале текущего года

Министерство экономического развития и торговли ожидает роста ВВП Украины в результате достижения макрофинансовой стабилизации уже в IV квартале текущего года, сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус после круглого стола по реформе государственных предприятий.

“Небольшой рост ВВП уже в IV квартале намечается”, - сказал он.

Также министр отметил, что курс гривни в результате достижения макрофинансовой стабилизации не имеет перспектив снижения.

“С чего бы ему снижаться? Курс будет оставаться стабильным”, - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли ожидает дальнейшего замедления темпов падения валового внутреннего продукта Украины в 2015 году.

При этом в министерстве считают, что улучшение динамики падения ВВП будет обусловлено стабилизацией ситуации на финансовом рынке и восстановлением экономической активности на востоке страны.

По оценкам Минэкономразвития, падение украинского ВВП по итогам первого полугодия 2015 года составило 15,9%. Вместе с тем, в министерстве отмечают, что во втором квартале в стране впервые с конца 2013 года было зафиксировано улучшение динамики ВВП.

Согласно оперативной оценке Госстата, во втором квартале объем украинского ВВП сократился на 14,7% (против сокращения на 17,2% в первом квартале года). При этом по сравнению с предыдущим кварталом ВВП Украины снизился всего на 0,9%, в то время как в первом квартале ВВП "просел" на 5,3%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 12%.