Нацбанк назвал необходимые предпосылки для валютной либерализации

Основными предпосылками для проведения в Украине поэтапной валютной либерализации являются накопление достаточного уровня международных валютных резервов, фискальная консолидация и развитие финансового сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе круглого стола в Киеве.

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«Как мы видим сам процесс либерализации. Мы его видим поэтапно, и для выполнения каждой фазы нужны предпосылки. Основные из них – накопление достаточного уровня международных валютных резервов, фискальная консолидация и развитие финансового сектора, прежде всего капитализация банковской системы», - сказал Чурий.

Он отметил, что регулятор не сомневается в необходимости валютной либерализации, так как она будет способствовать раскрытию экономического потенциала Украины, благоприятствовать развитию бизнес-среды и привлечению иностранных инвестиций.

Тем не менее, по словам замглавы НБУ, регулятор видит риски при проведении валютной либерализации по ускоренной модели. В качестве примера Чурий привел ситуацию 2000-х годов, когда было введено валютное кредитование физлиц на покупку недвижимости, что привело к кризису, последствия которого видны до сих пор.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №581 продлил на три месяца, до 4 декабря 2015 года, действие ряда ограничений на валютном рынке, включая потолок продажи наличной валюты в одни руки эквивалентом 3 тыс. грн в день.

Введенные ограничения были призваны стабилизировать отток вкладов из банковской системы и остановить стремительную девальвацию гривни, которая с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

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После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. до настоящего времени.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины за сентябрь, по предварительным данным, выросли на 1,2% - до 12,774 млрд долл.