Экономика Китая продолжает сокращаться, несмотря на усилия власти

Оборот внешней торговли Китая за сентябрь 2015 года составил $350,77 млрд, сократившись в годовом выражении на 11,4%, передает Reuters.

В сентябре также сократился и экспорт КНР – на 3,7%, до $205,56 млрд. Импорт снизился на 20,4% — до $145,52 млрд.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло минимальной отметки за последние годы - $60,34 млрд.

Читайте такжеКитай пытается остановить отток капитала - снизил лимит на снятие денег за рубежомКак сообщал УНИАН, объем золотовалютных резервов Китая сократился на $43,3 млрд за сентябрь, до $3,514 трлн.

Снижение было ожидаемым после девальвации юаня в августе.

Объем резервной позиции Китая в МВФ снизился с $4,73 млрд до $4,69 млрд.

Между тем, Банк Китая прогнозирует рост ВВП страны на 7%.

Напомним, китайские золотовалютные резервы рекордно сократились в августе 2015 года - на 93,6 миллиарда долларов до 3,56 триллиона долларов.

В августе юань резко подешевел к доллару на мировом рынке. Китайское правительство, использовавшее гибкую привязку юаня к американской валюте, допустило его ослабление на три с половиной процента, что стало беспрецедентной по своим масштабам девальвацией за последние 20 лет.

Девальвация, в свою очередь, объясняется обвалом на финансовых рынках и массовым оттоком капитала из страны. В значительной степени последний объясняется выплатой иностранных долгов. Китайские компании в течение этого года должны заплатить около 700 миллиардов долларов и более 900 миллиардов в следующем году.