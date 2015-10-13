В России, несмотря на финансовый кризис, увеличат зарплаты в аппарате Госдумы вдвое

Содержание Госдумы РФ в следующем году подорожает на 40%, с 7 млрд рублей до 10 млрд (на сегодня курс рубля колеблется у отметки 62 доллара), отмечается в проекте федерального бюджета на следующий год, подготовленном Минфином России, пишут "Известия".

Согласно документу, основной рост расходов на содержание нижней палаты парламента планируется по статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами», то есть, зарплаты чиновникам аппарата Госдумы. Если в 2015 году расходы на их зарплату составили 1,8 млрд рублей, то в 2016 году Минфин предлагает повысить эти расходы почти в два раза, до 3,5 млрд рублей.

Читайте такжеВласти РФ могут забрать у россиян накопительную часть пенсий и повысить налогиКак отметил замруководителя аппарата Госдумы Юрий Шувалов, речь может идти о выравнивании зарплат сотрудников аппарата парламента и других госорганов.

Согласно данным Росстата, по итогам первого полугодия 2015 года средняя зарплата сотрудника Госдумы составила 113 тыс. рублей. При этом у сотрудников аппарата правительства РФ она составила 195 тыс. рублей.

Не обидел Минфин также и самих депутатов и их помощников. Во-первых, на 16% выросли расходы на оплату их труда, с 3,4 млрд рублей до почти 3,94 млрд. Кроме того, повышены и суммы на накладные расходы: оплату билетов, телефонных переговоров, различной «канцелярки». Согласно проекту бюджета, расходы на государственные закупки для «обеспечения деятельности» депутатов выросли также почти в два раза, с 944 млн рублей до 1,65 млрд.

Содержание Совета Федерации также увеличено в проекте бюджета — на 35%, с 4 млрд рублей до 5,34 млрд. При этом если зарплата сенаторов и их помощников осталась примерно на прежнем уровне (всего 1,7 млрд рублей), то расходы на выплаты персоналу Совета Федерации выросли вдвое: с 1,2 млрд рублей до 2,6 млрд.

По мнению депутатов, повышение зарплат для сотрудников Госдумы вполне оправданно.

Согласно проекту бюджета, фонд оплаты труда в администрации президента уменьшается на 7,5% — с 8 млрд рублей до 7,4 млрд, аппарата правительства — на 7,3%, с 4,1 млрд рублей до 3,8 млрд.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в России в 2015 году составляет порядка 30 тысяч рублей и существенно снизилась в реальном выражении по сравнению с прошлым годом из-за обвала нацвалюты.