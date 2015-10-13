НБУ смягчил требования к нормативам кредитного риска для банков

Национальный банк Украины вводит новый порядок расчета нормативов кредитного риска для банков, предусматривающий включение в расчет активов по их балансовой стоимости, что позволит банкам снизить активные операции на сумму сформированных по ним резервов.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №683, вступающее в силу с 11 ноября, изменение порядка расчета положительно отразится на значениях экономических нормативов кредитного риска, что даст банкам возможность направить освободившиеся средства на кредитование.

Также постановление определяет условия для учета денежного обеспечения (покрытия) по предоставленным гарантиям/аккредитивам для снижения кредитного риска, что позволит банкам расширить использование таких финансовых инструментов при наличии денежного обеспечения по ним.

Постановление также уточняет расчет норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2). В частности, дополняет группу активов, принимаемых с нулевой степенью риска, активами, которые обеспечены государственной гарантией, что будет способствовать реализации государственных программ путем финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов. При определении суммы открытой валютной позиции постановление предусматривает включение облигаций внутренних госзаймов (ОВГЗ) с индексируемой стоимостью для единого подхода в расчетах валютных рисков как при расчете лимитов валютной позиции, так и для расчета норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2).

Кроме того, документ предусматривает изменение порядка учета субординированного долга, в частности, относительно нормы приостановления уплаты процентов в случае ухудшения финансового состояния банка, что будет способствовать инвестиционной привлекательности и дополнительной капитализации банковской системы. Также предусмотрено делегирование уполномоченному лицу НБУ полномочий по принятию отдельных решений, которые ранее принимались Комитетом по вопросам надзора, что упростит и ускорит соответствующие процедуры.

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Как сообщал УНИАН, значение норматива больших кредитных рисков по банковской системе Украины в сентябре выросло на 112,59 п.п. – до 819,95%, и превысило установленный Национальным банком Украины предельный максимум на уровне 8-кратного размера регулятивного капитала банка (800%).

Также по итогам сентября продолжает оставаться выше установленного Нацбанком предельного максимума в 25% норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами, при этом значение норматива за месяц выросло на 9,64 п.п. – до 38,60%.