Конфликт в Сирии может разрушить экономические отношения Турции и России - СМИ

Конфликт на Ближнем Востоке может негативно отразиться на экономических отношениях России и Турции, передает Газета.RU со ссылкой на Financial Times.

В настоящее время Турция является одним из крупнейших потребителей российского газа. Строительство нового газопровода через Черное море должно было укрепить партнерство стран, однако в данный момент будущее этих экономических отношений остается под вопросом.

На прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что военная кампания России в Сирии ставит под угрозу контракт на строительство АЭС на территории Турции. Он также отметил, что Анкара может начать получать газ из альтернативных источников.

Читайте такжеТурция угрожает России отказом от поставок газа и услуг по строительству АЭСОтношения между странами стали напряженными после того, как президент России Владимир Путин начал отправлять оружие и технику для поддержки сирийского президента Асада, против которого выступает Эрдоган. Ситуация начала ухудшаться в октябре этого года, когда Россия нарушила воздушное пространство Турции, тем самым вызвав гневные протесты Анкары и недовольство НАТО.

«Долгое время они пытались сделать так, чтобы спор из-за Сирии не затрагивал их двусторонних экономических отношений. Но этот баланс больше не является устойчивым», — пояснил Financial Times исследователь Фонда Карнеги Синан Ульген.

По данным издания, подобное «хрупкое равновесие» ежегодно оценивается в $32 млрд торгового оборота. Каждый год Турция закупает у России 27,4 млрд кубометров газа. За последние 25 лет строительные фирмы Турции получили в России контракты на общую сумму $50 млрд. Помимо этого, Турция является главным направлением российского туризма. В прошлом году русские туристы внесли в турецкую экономику $3,7 млрд.

Издание подчеркивает, что обеим сторонам будет трудно отказаться от столь выгодного партнерства.

Автор статьи отмечает, что в настоящий момент российское вмешательство в конфликт на Ближнем Востоке «смешало все карты» и нарушило планы Эрдогана.