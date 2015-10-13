С сегодняшнего дня начались выплаты вкладчикам "Укргазпромбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 13 октября начал выплаты вкладчикам ликвидируемого «Укргазпромбанка» через отделения «Кредобанка», который является банком-агентом фонда, сообщается на сайте Фонда гарантирования.

Согласно информации, выплаты будут проводится до 23 ноября включительно.

Читайте такжеФонд гарантирования после неудачной продажи начал ликвидацию "Укргазпромбанка"Фонд отметил, что выплаты вкладчикам банка, которые по каким-либо причинам не обратятся в банк-агента Фонда в указанный период, будут осуществляться по результатам рассмотрения их индивидуальных письменных обращений в адрес фонда.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 21 сентября начал процедуру ликвидации «Укргазпромбанка», в августе проданного арабской компании Primestar Energy FZE. Новый владелец должен был восстановить показатели платежеспособности и ликвидности банка в течение месяца после заключения договора, но не выполнил условий.

«Укргазпромбанк» работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений. Одним из основных владельцев банка до его неплатежеспособности являлся львовский бизнесмен Иван Дияк – в прошлом народный депутат Украины и советник президента Виктора Ющенко, а также бывший советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».