На чем будет экономить Казахстан в условиях углубления кризиса - выводы экспертов

О том, как должен развиваться и на чем экономить Казахстан во время кризиса, рассказали Tengrinews.kz опрошенные эксперты.

Они сходятся во мнении, что на фоне падающих цен на нефть и металлов государство будет вынуждено оптимизировать собственные расходы, но это не относится к социальной сфере.

Читайте такжеПорошенко и Назарбаев подписали План действий Украина-Казахстан на три годаПо словам генерального директора BRB INVEST Галима Хусаинова, в новых условиях Казахстан должен сосредоточиться на развитии не отдельных отраслей, а на создании условий развития предпринимательства и возможности привлечения капитала. По его мнению, нужно проводить такую политику, которая будет стимулировать спрос за счет увеличения тенговой ликвидности, снижения процентных ставок и налоговой нагрузки на бизнес.

Финансовый директор ТОО "Эковатт" Саян Комбаров отметил, что расходы на потребление аппарата и правоохранительных органов, вероятнее всего, не будут сокращаться. По его мнению, отказаться властям, скорее, придется от новых статусных мегапроектов, которые требуют высоких затрат и импорта дорогого оборудования за валюту. "Различные инвестпроекты с участием государства будут или уже заморожены. Например, строительство Балхашской ТЭС", - сказал Комбаров. Он также считает, что в условиях кризиса налоговая и инфляционная нагрузка на реальный и производительный сектор увеличится. При этом власти будут стараться развивать новые индустрии за счет привлечения иностранного капитала.

Директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков напротив считает, что правительству, в первую очередь, следует сократить расходы на госуправление, бюрократический аппарат, силовые структуры и правоохранительные органы страны. Во-вторых, пересмотреть масштабное участие государства в предпринимательстве, ФНБ "Самрук-Казына" должен перестать заниматься политикой "приватизации прибыльных предприятий и национализации убыточных компаний".

По словам Арыстанбекова, действующая модель развития экономики, основанная на росте экспортно-сырьевого сектора исчерпала себя, так как она нацелена на развитие энергетических проектов, освоение новых полезных ископаемых и запуск "Кашагана". Другими словами, Казахстан сможет развиваться устойчиво и эффективно только в том случае, если будет разработана и реализована новая модель экономического развития, заключил он.