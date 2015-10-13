Эксперты разработали сценарий для активизации притока инвестиций в Украину

Лучшей альтернативой для Украины в долгосрочной перспективе (3-5 лет) является полная финансовая либерализация для интеграции в глобальную экономическую систему и привлечения инвестиционных ресурсов, но для этого нужна длительная и комплексная подготовка.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии "Снятие валютных ограничений и либерализация движения капитала: как и когда?", переданном агентству УНИАН.

Предложенный авторами исследования интегрированный подход к либерализации движения капитала в стране предусматривает постепенное снятие ограничений на различные виды потоков капитала. В частности, на начальном этапе эксперты предлагают отменить ограничения и создать благоприятную среду для притока прямых иностранных инвестиций и осуществления внешнеторговых операций, на втором этапе – разрешить свободный приток портфельных инвестиций в акционерный капитал и либерализировать отток прямых иностранных инвестиций, на третьем – либерализировать краткосрочные потоки капитала, и только в последнюю очередь - снять ограничения на зарубежное инвестирование резидентами.

Авторы исследования предупреждают, что реализация всех этапов либерализации требует проведения целого ряда реформ для создания благоприятной институциональной среды (усиление роли финансовых рынков, улучшение пруденциального регулирования и надзора для введения соответствующего уровня управления рисками среди участников рынка), в противном случае отечественная экономика не сможет абсорбировать дополнительную ликвидность, что приведет к образованию "пузырей" на рынке недвижимости, земли, потребительских кредитов и спровоцирует кризисные явления.

Эксперты напоминают, что, согласно рекомендациям Международного валютного фонда, предпосылками для снятия ограничений на движение капитала являются стойкий экономический рост, низкая инфляция и высокая гибкость обменного курса, высокий уровень международных резервов, высокая доля прямых иностранных инвестиций и акционерного капитала в составе притока капитала, достаточный уровень развития финансового сектора, высокие стандарты пруденциального надзора и регулирования, позитивное восприятия инвесторами качества государственного управления и институтов в стране, открытость экономики во внешнеторговых отношениях.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ожидает полной отмены административных ограничений на валютном рынке к середине 2016 года и планирует к этому времени перейти к валютному регулированию на рыночных принципах.

НБУ в марте этого года ввел ряд жестких ограничений на валютном рынке для остановки стремительной девальвации гривни, которая в феврале обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

После введения ограничений и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 гривни/доллар до настоящего времени.

Согласно меморандуму с МВФ, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации госдолга, докапитализации банков и полного перехода НАК "Нафтогаз Украины" к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.