Завтра состоится собрание с кредиторами по реструктуризации евробондов Украины

Собрание с держателями еврооблигаций Украины для завершения голосования в поддержку предложенных нашей страной условий обмена ценных бумаг ожидается завтра, 14 октября, как и планировалось ранее.

Об этом сообщается в дополнении к меморандуму с кредиторами об условиях обмена государственных и гарантированных государством еврооблигаций, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

"Обновленный консолидированный меморандум о предложенных условиях обмена, включающий все указанные здесь изменения и дополнения, будет опубликован до совещания, которое состоится 14 октября 2015 года", - говорится в документе.

Напомним, ранее в Министерстве финансов Украины сообщали, что проведение собрания с кредиторами ожидается 14 октября, при этом Украина оставляет за собой право продлить срок принятия заявок кредиторов, перенести собрание на более позднюю дату и/или созвать дополнительное собрание.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 7 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Кабинет министров Украины с 23 сентября начал процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года, для чего временно приостановил выплаты по 9 из 14 серий облигаций внешнего госзайма и гарантированных государством еврооблигаций ГП "Фининпро", входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.

Также с 6 ноября временный мораторий на выплату внешних долгов города ввел Киев постановлением от 8 октября. В рамках этого решения городские власти приостанавливают долговые выплаты по двум заимствованиям на общую сумму 550 миллионов долларов, привлеченным в 2005 и в 2011 годах посредством размещения еврооблигаций.

В периметр реструктуризации входит кредит, полученной Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 миллиарда долларов через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.