Гривня снова опустилась ниже 22 за доллар

Во вторник, 13 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,93/22,03 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9730/25,0850 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3490/0,3510 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 21,9534 гривни/доллар, к этому часу было заключено 350 сделок на сумму 164,34 миллиона долларов.

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