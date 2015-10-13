Яценюк призвал назначать в налоговую и таможню людей "не из системы"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал руководство Министерства финансов и Государственной фискальной службы принять конкретные решения по работе Налоговой службы и Таможни и назначить в руководство ведомства людей "не из системы".

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

"Два дня назад я встречался с главой ГФС. Напомню, я давал четкие поручения. Первым поручением было начать набор новых людей в офис крупных налогоплательщиков – по стандартам и подходам национальной полиции. Я жду принятия этого решения. И времени все меньше - его практически не осталось, - сказал Яценюк. - Вторая история – по таможне. Надо назначить заместителя главы ГФС, который будет отвечать за таможню. Было бы хорошо, чтобы он не имел никакого отношения к таможне. Смена лиц не приводит к изменению системы, если этот человек из системы".

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