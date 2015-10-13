Регистрация бизнеса за 24 часа - обещают запустить с 15 октября

В Украине с 15 октября начнет работу система упрощенной регистрации субъектов предпринимательской деятельности в органах Пенсионного фонда, Государственной фискальной службы и Госстата в течение 24 часов, сообщил в ходе заседания правительства министр юстиции Павел Петренко.

В частности, отвечая на вопрос главы правительства Арсения Яценюка о том, будет ли готова система регистрации субъекта предпринимательства за 24 часа к 15 октября, министр ответил: "Абсолютно".

Петренко также напомнил, что соответствующие совместные приказы с органами Пенсионного фонда и Государственной службы статистики были подписаны уже давно, а аналогичный приказ с органами Государственной фискальной службы был подписан на днях.

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Как сообщал УНИАН, в середине октября Яценюк поручил Министерству финансов обязать Государственную фискальную службу присоединиться к системе автоматической регистрации бизнеса, созданной Министерством юстиции. По словам премьера, данный шаг позволит сократить время, необходимое для открытия бизнеса, и позволит уменьшить взаимодействие между предпринимателями и госчиновниками.

Министерство юстиции Украины 7 октября запустило систему автоматической регистрации предпринимателей в Пенсионном фонде и Государственной службе статистики, предусматривающую автоматический обмен информацией между этими органами в онлайн режиме. Предпринимателям при этом не придется взаимодействовать напрямую ни с одним из этих органов, а бюрократические процессы будут проходить онлайн.