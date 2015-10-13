Минфин в ноябре определится с окончательным вариантом налоговой реформы
Министерство финансов Украины рассчитывает завершить обсуждение моделей налоговой реформы и определиться, какие налоговые изменения будут внедряться в Украине, в ноябре.
Об этом написала заместитель министра финансов Украины Елена Макеева на своей странице в соцсети Facebook.
Ранее Минфин рассчитывал на утверждение обновленного Налогового кодекса в Верховной Раде в сентябре, однако подготовленные министерством предложения вызвали шквал критики со стороны общественных организаций и представителей бизнеса.
«В ноябре этого года планируется завершить обсуждение двух моделей налоговой реформы, предложенной Минфином и профильным комитетом ВРУ, и определиться, какие именно налоговые изменения будут внедряться в Украине», - написала она.
По ее словам, министерство понимает, что в обществе есть большой запрос на проведение налоговой реформы и на снижение налогов.
«Министерство финансов еще в марте предложило коммуникационную стратегию, в рамках которой мы обсуждали с бизнесом и общественностью, какой должна быть налоговая модель», - добавила Макеева.
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Как сообщал УНИАН, подготовленные Минфином и представленные в сентябре изменения в систему налогообложения, в частности, предполагали установление линейных однородных ставок налогов в 20% по налогу на доходы физических лиц, налогу на добавленную стоимость, единому социальному взносу и налогу на прибыль, а также замену налоговых льгот для отдельных отраслей на прямое субсидирование из госбюджета.
В свою очередь, общественные организации разработали и представили на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики альтернативный проект налоговой реформы с акцентом на улучшении системы администрирования налогов.