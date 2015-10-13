Объем валютных депозитов в украинских банках вырос впервые за два года
Объем депозитов в украинских банках в иностранной валюте в сентябре в первые с июля 2013 года вырос на 1,4% - до 15,1 млрд долл.
Объем депозитов в национальной валюте за этот период вырос на 3,4% - до 367,7 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Согласно данным НБУ, гривневые депозиты в январе-сентябре выросли на 0,5%, валютные снизились на 22,2%.
Остатки по гривневым кредитам в сентябре выросли на 0,5%, с начала года - сократились на 9,4% - до 492,3 млрд грн.
Остатки по валютным кредитам в сентябре снизились на 0,2%, с начала года – снизились на 14,9% - до 25,5 млрд долл.
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Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках в августе вырос на 0,1% - до 356,2 млрд грн, при этом объем депозитов в валюте сократился на 2% - до 14,9 млрд долл.
В 2014 году объем депозитов снизился на 13,7% в национальной валюте - до 364,5 млрд грн, на 37,2% в иностранной валюте - до 19,4 млрд долл.