Путин заявил о достижении Россией пика кризиса

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет!» заявил о достижении Россией пика кризиса.

По его словам, российская экономика адаптировалась к сложной ситуации, он рассчитывает на возобновление роста в ближайшие годы, пишет Lenta.ru.

«Это выводы на основе скромных, реалистичных прогнозов по ценам на углеводороды в 50 долларов за баррель», — добавил он.

Путин заявил, что одной из причин оттока капитала с развивающихся рынков, в том числе и из России, является политика ФРС. При этом в третьем квартале текущего года в РФ наблюдается чистый приток капитала.

По его словам, инвесторов может привлечь рост в ненефтегазовых отраслях, например в сельском хозяйстве. Кроме того, сильной стороной российской экономики являются образованные кадры, ответственное правительство и ЦБ.

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Путин также заявил, что введение плавающего курса рубля было своевременным. Кроме того, он подчеркнул, что ограничений на движение капитала не будет. «В 2009 году мы не отпускали рубль, так как считали, что экономика не готова к таким мерам. Мы израсходовали большое количество резервов на поддержку курса. Но ни тогда, ни сейчас мы не намеревались вводить ограничения движения капитала. Мы не намерены это делать», — сказал он.

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30 сентября Всемирный банк заявил о достижении российской экономикой дна. По итогам 2015 года, который стал худшим для России с экономической точки зрения за шесть лет, Минэкономразвития ожидает спад на 3,9 процента, ЦБ — на 3,9-4,4 процента при ценах на нефть в 52 доллара за баррель.