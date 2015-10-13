Гривня закрыла межбанк на уровне 21,75 за доллар

Во вторник, 13 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,65/21,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6630/24,7730 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3440/0,3460 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,9346 грн/долл., к этому часу было заключено 702 сделки на сумму 510,87 млн долл.