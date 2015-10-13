Путин: МВФ мог бы добавить Украине $3 миллиарда на погашение долга перед Россией

По словам Путина, Международный валютный фонд мог бы предоставить Украине дополнительно кредит на $3 млрд с тем, чтобы Киев мог использовать эти деньги для погашения долга перед Россией. Путин сказал об этом на встрече с членами правительства, передает РБК.

«Вы бы поговорили с коллегами. Мне кажется, что легче пойти по такому пути: добавить Украине $3 млрд, чтобы она могла расплатиться, и все были бы довольны и работали бы без такого напряжения. Потому что за неимением этих правил в пользу одной из стран могут последовать требования изменить эти правила и для других государств. Ну и к чему это приведет? Надо в спокойном режиме, в рабочем эти вопросы еще раз пообсуждать и поискать решение, чтобы не перевешивали на нас все проблемы», — заявил Путин.

По его словам, российские власти давно могут требовать досрочного погашения задолженности Украины, однако не делали этого, чтобы не ставить «наших украинских партнеров» в еще более трудное положение.

«Но деньги-то наши пусть вернут», — сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 7 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Кабинет министров Украины с 23 сентября начал процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года, для чего временно приостановил выплаты по 9 из 14 серий облигаций внешнего госзайма и гарантированных государством еврооблигаций ГП "Фининпро", входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.

В периметр реструктуризации входит кредит, полученной Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 миллиарда долларов через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

Комментируя договоренность с кредиторами, президент Украины Петр Порошенко заверил, что долг перед Россией не будет погашаться на «более привилегированных», по сравнению с другими кредиторами, условиях. «Ни при каких обстоятельствах Россия не будет поставлена в более привилегированные условия, чем другие кредиторы Украины. Россия должна до конца года определиться — она умная или она красивая», — заявил Порошенко.

В ответ глава Минфина РФ Антон Силуанов пообещал, что в случае отказа Украины полностью и в срок погасить свой долг, Россия будет защищать свои интересы в суде, а также может оспорить состоятельность принятой Международным валютным фондом (МВФ) программы помощи Украине.