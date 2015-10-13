Правительство в сентябре выдало Фонду гарантирования 5 миллиардов кредита

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, облигации выпущены со средневзвешенной доходностью 11,58% годовых, при этом в сентябре НБУ выкупил аналогичный объем ОВГЗ.

С начала года объем выпущенных облигаций для кредитования фонда составил 25 млрд грн, средневзвешенная доходность - 11,76% годовых.

Также сообщается, что с начала года выпуск правительственных облигаций для докапитализации государственных банков и предприятий составил 33,5 млрд грн. В том числе 3,8 млрд грн направлено в капитал «Укргазбанка», 29,7 млрд грн - НАК «Нафтогаз Украины».

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в сентябре удовлетворил просьбу Фонда гарантирования вкладов о выделении 21,5 млрд грн на обеспечение выплат вкладчикам неплатежеспособных банков. Фонд рассчитывает получить эти ресурсы до конца текущего года.

В 2014-2015 годах Фонд гарантирования получил кредиты у Национального банка Украины на 20,2 млрд грн, у Министерства финансов - на 30,1 млрд грн. Сумма собственных поступлений средств фонда, включая регулярные взносы от банков и выручку от продажи активов ликвидируемых банков, за этот период составила 11,5 млрд грн.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования на 1 сентября 2015 года составил 17,115 млрд грн.

В рамках процесса очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 61 банк, которые были переданы в управление Фонда гарантирования.