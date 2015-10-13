Украинцы с начала года заплатили 6,4 миллиарда военного сбора

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, в сентябре объем уплаченного сбора составил 778,2 млн грн, что на 9,3% превышает плановый показатель.

Как сообщал УНИАН, военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года как дополнительный источник финансирования и поддержки армии, которая выполняет задания в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Ставка сбора составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, украинцы в период с августа 2014 года и до конца декабря уплатили в бюджет 1,885 млрд грн военного сбора, а дополнительные расходы на оборону и армию по сравнению с 2013 годом возросли на 15,6 млрд грн.