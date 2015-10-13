Банки и Фонд гарантирования снизили задолженность перед НБУ на 3,3 миллиарда

«В сентябре сальдо (разница) между объемами предоставленных Национальным банком Украины банкам Украины и Фонду гарантирования вкладов физических лиц кредитам и объемами возврата ранее предоставленных им кредитов составило "-" 3,3 млрд грн», - говорится в сообщении, при этом сумма существующей задолженности не уточняется.

По данным НБУ, средневзвешенная процентная ставка по операциям по поддержанию ликвидности банков в сентябре составила 27,37% годовых.

Согласно сообщению, объем корсчетов банков НБУ в сентябре вырос на 0,2% (с начала года на 13,5%) - до 30,9 млрд грн. Сумма обязательных резервов, подлежащих формированию согласно установленным нормативам, на период содержания с 11 августа 2015 года до 10 сентября 2015 года составляла 40 млрд грн, с 11 сентября 2015 до 10 октября 2015 составила 39,5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 25 сентября вслед за снижением учетной ставки на 5 п.п. снизил ставку однодневного рефинансирования для банков также на 5 п.п.

С 25 сентября ставка НБУ по кредитам рефинансирования «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 24% с 29% годовых.