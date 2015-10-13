Глава Минфина РФ: неоплата долга в $3 миллиарда будет означать дефолт для Украины

Глава Минфина РФ Антон Силуанов полагает, что неоплата долга в 3 млрд. долл. будет означать дефолт для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Мы в настоящее время готовим конкретный план действий на случай дефолта Украины, а, по сути дела, в конце декабря, если Украина не заплатит, то это будет уже характеризоваться как дефолт, как неплатеж государства перед другим государством, несмотря на действия программы Международного валютного фонда», - сказал Силуанов.

Он заявил, что этот документ будет представлен Путину для рассмотрения.

При этом Силуанов сообщил, что в Перу провел переговоры с министром финансов Украины.

«Буквально пару слов хочу сказать относительно встречи с украинским коллегой - обозначил позицию о том, что долг, который есть у Украины перед Россией, является официальным и не может рассматриваться как коммерческий долг, переговоры о котором сейчас ведутся с руководством Украины», - сказал он.

Он отметил, что кредит предоставлен на льготных условиях.

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По его словам, сейчас эти ресурсы учтены в ходе формирования бюджета РФ на 2016 год.

Силуанов подчеркнул, что в случае неоплаты РФ будет обращаться в арбитражный суд.