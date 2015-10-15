Forbes: швейцарские банки массово закрывают счета россиян

Крупнейшие швейцарские банки UBS и Сredit Suisse этой осенью начали массово закрывать счета российским клиентам, рассказали Forbes три источника на рынке private banking.

Банки вынуждают закрыть свои счета клиентов с активами менее $5 млн, — говорит банкир, — В cлучае отказа клиент обязан заплатить абонентскую плату за ведение счета». Она составляет около тысячи швейцарских франков в месяц.

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По словам еще одного банкира, в прошлом году такая политика швейцарских банков уже затрагивала клиентов из России, но тогда затруднения испытали клиенты со счетами менее $3 млн. Некоторые клиенты попадали в неприятные ситуации из-за того, что банки оповещали о своем решении с помощью почты.

«Многие российские клиенты получили бумажные уведомления в специальные арендуемые ячейки в Швейцарии, — объясняет банкир, — Естественно, почту в них каждый день никто не проверяет, и клиенты в течение трех-четырех месяцев не знали о решении банка и вынуждены были заплатить комиссию».

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По мнению собеседников издания, банки таким образом минимизируют страновые риски и переводят фокус на обслуживание более крупных счетов. Журнал отмечает, что российские клиенты не первые, у кого возникли сложности со счетами в швейцарских банках. В частности, в 2013 году Credit Suisse закрывала счета клиентам из подпадавших под санкции Анголы, Туркменистана и Беларуси.