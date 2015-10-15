РФ не приняла участие в реструктуризации госдолга Украины, вопрос остается нерешенным

Украина предложила Российской Федерации решить вопрос реструктуризации так называемого «российского долга» в объеме 3 млрд долл., выплата которого должна была состояться в декабре 2015 года, 29 октября, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, в противном случае Украина и Россия будут решать вопросы в суде, и Украина к этому готова.

«Единственная страна, которая не согласилась на реструктуризацию долга – Российская Федерация. Вопрос 3 млрд долл. остается нерешенным. 29 октября мы предлагаем России еще раз принять для себя решение – они хотят получить те условия, которые мы предложили всем кредиторам, или они думают, что они уникальные. Если они считают, что они уникальные, мы готовы к судебному рассмотрению дела с Российской Федерацией», - сказал глава правительства.

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При этом он отметил, что никаких дополнительных условий для России не будет. По его словам, условия для России – такие же, как и для других кредиторов. «Это частичное списание и реструктуризация долгов. Других условий Россия не получит», - сказал Яценюк.

В свою очередь министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что Украина не имеет юридических возможностей предложить кредиторам лучшие условия реструктуризации госдолга, нежели те, которые согласовали более 75% кредиторов. «У нас нет юридической возможности (предлагать условия - УНИАН ) после обмена бумаг по суверенным долгам (в ноябре текущего года - УНИАН) и после выпуска инструментов «восстановления стоимости». Лучшие условия невозможны», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, «российский» кредит был получен Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 млрд долл. через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд. Украина, считая кредит коммерческим, отнесла его в перечень реструктуризируемых. Российская сторона с этим не согласна и не планирует принимать участие в реструктуризации.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.