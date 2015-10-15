Кремль засекретит госзакупки силовых ведомств

Правительство России поддержало идею единороссов засекретить закупки силовиков, не против и Кремль, но счетная палата с этим не согласилась, передает РБК.

​​Правительство РФ направило в Думу положительный отзыв на законопроект, разрешающий силовым ведомствам не публиковать сведения о госзакупках, которые проводятся для осуществления оперативно-разыскной деятельности.

Читайте такжеСчетная палата РФ раскритиковала антикризисный план: выполняется только на бумагеЧтобы избавить силовиков от проблем, депутаты предлагают не публиковать заказ услуг и товаров, необходимых на проведение ОРД, в открытом доступе. Кроме того, эти услуги предложено включить в число тех, которые могут заказываться у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур. Заказываемые товары также не должны проходить обязательную независимую экспертизу: закупки уникальны, и ни у кого нет достаточной специализации для их оценки, считают депутаты.

Сейчас указанные силовые органы для проведения оперативно-разыскных мероприятий могут заключать контракты с лицами на оказание содействия следствию, арендовать помещения, транспорт, а также создавать предприятия и организации.

Против законопроекта высказалась Счетная палата. Объективных критериев товаров, которые можно определить как «приобретаемые в целях обеспечения ОРД», не существует, сказано в письменном заключении ведомства за подписью ее руководителя Татьяны Голиковой.

В целом предложенная система может повлечь за собой злоупотребления и неэффективное расходование бюджетных средств, сказано в документе.