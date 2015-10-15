Более 75% кредиторов согласились списать Украине $3 миллиарда долга – Яценюк

Об этом сообщил в ходе брифинга премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Более полугода правительственная команда во главе с министром финансов Натальей Яресько занималась вопросом реструктуризации и списания внешних долгов. И мы приветствуем решение украинского парламента, который конституционным большинством поддержал закон о реструктуризации внешних долгов страны и поддержал условия реструктуризации долга, - сказал он. – Мы поставили несколько задач, и одной из них было то, как справиться с 15 млрд долл. долгов, которые надо было выплачивать в течение ближайших 4 лет и для выплаты которых у нас попросту нет средств. Поэтому первая цель была – списать до 4 млрд долл. общего долга, и первая часть этой задачи выполнена. Все кредиторы Украины, большинством, которое составляет более 75% голосов в Комитете кредиторов, приняли решение списать 3 мрлд долл. и реструктуризировать долг на сумму еще 8,5 млрд долл. Таким образом, в ближайшие 4 года мы не будем выплачивать тело кредита и мы достигли того, чтобы списать 3 млрд долл., которые мы не будем платить. Далее на повестке дня – дальнейшая реструктуризация».

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Яценюк также напомнил, что Украина реструктуризировала долги двух госбанков на сумму 2,8 млрд долл. «Далее на повестке дня – Киев. И мы приветствуем процесс реструктуризации долгов Киева. «Укрзализныця» – на 500 млн долл., также реструктуризация долгов. И на повестке дня – «Укравтодор», «Укрмедпоставка» и «КБ «Южное». Это еще на 0,7 млрд долл.», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что украинские кредиторы приняли условия списания и реструктуризации.

Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

17 сентября Верховная Рада конституционным большинством приняла правительственный пакет законов, позволяющий завершить процесс реструктуризации на согласованных с кредиторами условиях. В частности, правительству удалось согласовать с парламентариями механизм компенсации потерь кредиторов в обмен на частичное списание долга при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о реструктуризации 18 сентября. В рамках этих законов Минфин на этой неделе начнет обмен реструктуризированных облигаций на новые и приостановит обслуживание старых облигаций.

С 23 сентября Минфин начал процедуру реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и его списания, которая закончится ориентировочно до 1 декабря текущего года, для чего временно приостановил выплаты по 9 из 14 серий облигаций внешнего госзайма и гарантированных государством еврооблигаций ГП «Фининпро», входящих в периметр реструктуризации, включая еврооблигации с погашением в сентябре и октябре 2015 года.

14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины для завершения голосования в поддержку предложенных нашей страной условий обмена ценных бумаг.