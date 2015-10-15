В Нацбанке анонсировали отмену части валютных ограничений

Национальный банк Украины сегодня может утвердить очередной пакет мер по либерализации регулирования валютного рынка, направленный на упрощение проведения экспортно-импортных операций, заявил начальник отдела регулирования экспорта и импорта капитала НБУ Сергей Чечель на заседании Совета по продвижению экспорта в четверг.

“В настоящее время Национальный банк готовит, и я надеюсь, что сегодня он будет принят на правлении, очередной пакет упрощения валютного регулирования в контексте проведения внешнеэкономических операций”, - сказал он.

Позднее пресс-служба НБУ сообщила, что заседание правления, на котором будет рассматриваться вопрос либерализации валютного регулирования, состоится на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ожидает полной отмены административных ограничений на валютном рынке к середине 2016 года.

С момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних пяти месяцев.

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Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 21 июля 2015 года между Украиной и Международным валютным фондом, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации государственного долга, докапитализации банков по результатам стресс-тестирования 2014 года и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.