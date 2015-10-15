"УкрСиббанк" увеличит уставный капитал на $130 миллионов

Входящий в группу крупнейших банков по активам «УкрСиббанк» BNP Paribas Group намерен увеличить уставный капитал на 130 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на повестку предстоящего собрания акционеров, запланированного на 16 ноября.

Банк сообщил, что выпущенные акции будут распределены между действующими акционерами банка - группой BNP Paribas и Европейским банком реконструкции и развития, крупнейшим иностранным инвестором в экономику Украины.

«Увеличение уставного капитала является ещё одним шагом на пути долгосрочной стратегии развития банка, нацеленной на укрепление позиций банка на фоне текущей экономической ситуации в Украине», – приводятся в сообщении слова главы наблюдательного совета «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Жана-Поля Сабе.

Справка УНИАН. «УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших украинских банков.

Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas (Франция, 84,9996% акций) и ЕБРР (15% акций).