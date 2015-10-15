Яценюк: Мы готовы к юридической войне с Россией

Украина готова к любым юридическим войнам с Российской Федерацией и готова судиться с Россией во всех коммерческих и арбитражных судах по всем взаимным претензиям, включая газовые вопросы, заявил в ходе брифинга премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украина готова к судебным спорам с Россией. Есть два базовых судебных спора – в Европейском суде по правам человека, есть несколько коммерческих споров против Российской Федерации. Мы готовы в том числе к юридической войне с Россией», - сказал премьер.

Он напомнил, что шанс решить вопрос российского долга в объеме 3 млрд долл., выплата которого была запланирована на декабрь текущего года, остается. «В очередной раз хотим напомнить, что у них (россиян - УНИАН) есть шанс принять предложение и стать частью клуба кредиторов, и постепенно получить возвращение своего долга на тех условиях, на которых все остальные кредиторы могут получить часть долга», - сказал Яценюк.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжит отстаивать свои интересы. «Нам все время говорят о том, что Украина объявит дефолт. А мы не только не огласили дефолт, мы реструктуризировали долг, мы списали часть долга и усилили финансовую стабильность банковского сектора, - сказал Яценюк. - А что касается юридических вопросов с Россией, то есть два вопроса в Европейском суде, которые касаются аннексии Крыма и российской интервенции в Донецк и Луганск. И первый иск имел сумму убытков более 1 трлн (грн – УНИАН). Но поскольку интервенция продолжается, финальная сумма убытков появится на финальной стадии рассмотрения дела. Наши компании будут судить Россию во всех судах – коммерческих и арбитражных. Для этого наняты юристы, и процесс идет. Отдельно идет процесс спора с Россией против «Газпрома» – как по контракту купли-продажи газа, так и по транзиту».