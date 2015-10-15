В Кремле крайне удивлены претензиями Украины на 1 триллион гривень

В Кремле удивлены планами Украины потребовать от России не менее $1 трлн (между тем, Украина заявляла сумму в 1 тлн грн - УНИАН) за аннексированный Крым и интервенцию в Донбассе, передает ТАСС.

"Крым - это территория России. Донбасс - это территория Украины. Причем тут 1 триллион? Не ясно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается государственного долга Украины, то здесь в позиции российской стороны ничего не менялось", - добавил Песков.

Читайте такжеПорошенко: Если потеряем шанс вернуть Донбасс, никто в мире не будет говорить о возвращении КрымаПо мнению Москвы, дебитору выгоднее заплатить Российской Федерации прямо сейчас, поскольку дефолт по этим обязательствам будет стоить ему намного дороже: придется оплатить не только судебные издержки, но и штрафные проценты за просрочку платежей.

Премьер Украины Арсений Яценюк 15 октября заявил, что Украина продолжит отстаивать свои интересы в отношениях с Россией. «Нам все время говорят о том, что Украина объявит дефолт. А мы не только не огласили дефолт, мы реструктуризировали долг, мы списали часть долга и усилили финансовую стабильность банковского сектора, - сказал Яценюк. - А что касается юридических вопросов с Россией, то есть два вопроса в Европейском суде, которые касаются аннексии Крыма и российской интервенции в Донецк и Луганск. И первый иск имел сумму убытков более 1 трлн (грн – УНИАН). Но поскольку интервенция продолжается, финальная сумма убытков появится на финальной стадии рассмотрения дела. Наши компании будут судить Россию во всех судах – коммерческих и арбитражных. Для этого наняты юристы, и процесс идет. Отдельно идет процесс спора с Россией против «Газпрома» – как по контракту купли-продажи газа, так и по транзиту».