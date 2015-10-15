S&P резко ухудшил прогноз падения российской экономики

Об этом говорится в сообщении агентства, передает Gazeta.ru.

Эксперты агентства также ухудшили прогноз по ВВП России и на 2016 года: с роста на 1,9% до роста всего на 0,3%.

В качестве главных причин ухудшения прогноза эксперты агентства называют волатильность на мировых рынках нефти, который приводит к девальвации рубля вследствие которого падает внутренний спрос, а также ужесточение денежно-кредитной политики в до конца 2016 года.

Агентство прогнозирует, что слабые показатели частного потребления сохранятся и в 2016 году, а капитальные расходы начнут незначительно восстанавливаться лишь в следующем году.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября рейтинговое агентство Moody's ухудшило свой прогноз по экономике России - прогнозирует спад ВВП в 2015 году на 4%, в 2016 году - на 1%

Всемирный банк (ВБ) также ухудшил свою оценку по спаду ВВП РФ в 2015 году до 3,8% с 2,7%.