Нацбанк Казахстана продаст $3 миллиарда на внутреннем рынке до конца октября

Национальный банк Казахстана планируется продать не менее 3 миллиардов долларов на внутреннем рынке до 31 октября 2015 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

В регуляторе уточнили, что об объемах проведенных продаж будет объявлено по итогам месяца.

Сообщается, что доллары поступят из Национального фонда РК. Их будут конвертировать в тенге для продолжения формирования трансфертов в бюджет. Средства используют для финансирования президентской программы "Нурлы Жол" и других целей.

Читайте такжеНа чем будет экономить Казахстан в условиях углубления кризиса - выводы экспертов"Ранее для конвертации средств из фонда Национальный банк покупал доллары в ЗВА, переводя тенге на счет Министерства финансов. и, продавая избыток долларов на валютном рынке. Для продолжения формирования трансфертов Национальный Банк Республики Казахстан конвертирует доллары США из фонда на валютном рынке. Планируется, что до 31 октября текущего года на валютном рынке будет продано не менее 3 миллиардов долларов США", - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, курс доллара по итогам торгов на утренней сессии KASE 15 октября 2015 года составил 277,05 тенге. Только с 16 сентября по 2 октября 2015 года объемы интервенций Нацбанка для поддержания национальной валюты превысили 1,3 миллиарда долларов. С тех пор интервенции проводились непрерывно с 5 по 9 октября. В последний раз объем вмешательств составил 78,1 миллиона долларов.