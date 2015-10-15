Минфин рассчитывает на успешную реструктуризацию долга "Укрзализныци" на $500 миллионов

Министерство финансов рассчитывает на успешную реструктуризацию долга Государственной администрации железнодорожного транспорта "Укрзализныця" общим объемом 500 миллионов долларов, сказала министр Наталья Яресько.

"По "Укрзализныце" процесс только начинается, и мы тоже надеемся, что процесс пойдет в правильную сторону", - сказала она.

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Ранее глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что долг "Укрзализныци" входит во вторую волну реструктуризации – наряду с муниципальными облигациями Киева, "Укравтодора", компании "Укрмедпоставка" и КБ "Южное".

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.