Профицит внешней торговли товарами в Украине сократился в 1,5 раза

Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-августа 2015 года составил 619,8 млн долл., что в 1,5 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 937,3 млн долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 33,9% - до 24,767 млрд долл., импорт - на 33,9%, до 24,147 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,03. Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 212 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-августе 2015 года, по сравнению с январем-августом 2014 года, снизился на 32,5% - до 8,155 млрд долл., и составил 32,9% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 26,9% - до 9,842 млрд долл., и составил 40,8% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 57,5% - до 3,148 млрд долл., объем импорта за этот период снизился на 49,9% - до 4,875 млрд долл.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-июля 2015 года составил 1,412 млрд долл., что в 2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 673,7 млн долл.

По итогам 2014 года дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 29 раз - до 468,3 млн долл.